مجازاة 18 عاملا بمدرسة البطل العباسي بأبو حماد لتقصيرهم في العمل

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مجازاة 18 عامل بمدرسة البطل العباسي التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، ومغادرتهم لمقرعملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

شدد المحافظ، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة، لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على مدرسة البطل العباسي بأبوحماد التابعة للإدارة التعليمية بأبوحماد وتبين عدم تواجد 18من العاملين بالمدرسة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.