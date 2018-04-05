غلق طريق الرماية اتجاه إسكندرية الصحراوي 45 يوما لافتتاح المتحف الكبير

بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء بعض التحويلات المرورية بمنطقة المتحف المصري الكبير، نظرا لقرب افتتاحه وما يتطلب ذلك من توسعة للطرق المؤدية للمتحف وتشمل الأعمال تنفيذ إغلاق كلي للاتجاه القادم من الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من شارع البرنسيسة حتى أسفل الدائري القوس الغربي بطول 1200 متر لمدة 45 يوما.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن التعديلات المرورية تشمل القادم من مناطق الهرم وفيصل اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، وعليه استكمال طريق المنصورية اتجاه كرداسة مرورا أسفل الدائري القوس الغربي حتى أول دوران للاتجاه المقابل، ثم الصعود للدائري من مطلع كرداسة اتجاه المنزل المؤدى للإسكندرية الصحراوي.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية: أما القادم من مناطق الهرم وفيصل اتجاه مطلع الدائري عليه استكمال طريق المنصورية حتى أسفل الدائري والقوس الغربي، ثم الاتجاه يسارا للطريق الموازي للمنصورية والعودة اتجاه شارع أنور السادات والدخول منه يمينا حتى التقاطع مع الإسكندرية الصحراوي ومنه لمطلع الدائري.

وأوضح المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلة بالكامل ونشرت الخدمات المرورية لمساعدة قائدي السيارات.