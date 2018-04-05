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الوطن

جائزة خليفة الدولية للتمور تمنح مجمع التمور بالوادي الجديد معدات تصنيع

منذ 23 دقيقة
كتب: الوطن
جائزة خليفة الدولية للتمور تمنح مجمع التمور بالوادي الجديد معدات تصنيع

مجمع تمور الوادي الجديد

شارك مدير عام الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، في المؤتمر الدولي للتمور بأبو ظبي بدولة الإمارات بدعوة من جائزة خليفة الدولية للتمور تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المرسي، إنه تم خلال الزيارة عرض بحثين عن المكافحة الحيوية لنخيل البلح، كما تم أيضا التنسيق مع جائزة خليفة الدولية للتمور لاختيار المعدات التي سيجرى توريدها لمجمع تمور الوادي الجديد ضمن خطة جائزة خليفة لتطوير هذا المجمع.

وأشار المرسي إلى أن هناك عدة عروض دولية من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ودول أخرى لتوريد هذه المعدات والتي تشمل 3 معدات رئيسية وهم: ماكينة تدريج البلح، وماكينة لمحطة التعبئة، وماكينة غسيل وفرز البلح مشيرا إلى أن قيمة الماكينة الواحدة لا تقل عن 5 ملايين جنيه.

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