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الوطن

غدا.. مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

منذ 7 دقيقة
كتب: سلامة عامر
غدا.. مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

غادة والي

تنظم غدا مبادرة "بينا" جولة لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لزيارة أطفال مستشفى 57357، يأتي ذلك في إطار توحيد شركاء التحدي ممن يقدمون نموذجا لمواجهة الظروف ومجابهة العقبات.

وقالت غاده والي، وزيرة التضامن، إن مبادرة بينا ستصطحب 100 من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتنظيم جولة لزيارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم بهدف تحقيق الدمج المجتمعي للأبناء بدخول تجربة جديدة تطلعهم أن هناك أطفال مثلهم لديهم تحديات وقادرين على تخطيها.

يذكر أن مبادرة "بينا" تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشجيع المواطنين على التطوع وتفعيل دور المراقبة المجتمعية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم تطوير مؤسسات الرعاية المختلفة ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبــلاغ الوزارة بها، أيضا التجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة وإدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال.

ونجحت المبادرة في تنفيذ أنشطة للدمج الاجتماعي للأطفال بدور الأيتام مثل (الرحلات الثقافية والبيئية) والتي تهدف إلى التعريف بوطنهم لبث روح الانتماء لديهم وتقديم أنشطة تطوعية للأطفال لتعزيز المواطنة لديهم، كما تعمل المبادرة على العمل على إنشاء وحدة متطوعين ككيان تطوعي مستقل وتنفيذ فيلم وثائقي لتوعيه المجتمع بسيكولوجية الأبناء في الدور.

وتم تكوين فريق كرة قدم بينا من أبناء دور الرعاية تمهيدا لدمجه في البطولات، أيضا تم تكوين فريق مسرح بينا وتنفيذ العديد من العروض المسرحية من خلال أبناء دور الرعاية إلى جانب تكوين فريق كورال بينا من أبناء مؤسسات الرعاية.

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