"ترامب جونيور" نجل الرئيس الأمريكي يتضامن مع مهاجمة "يوتيوب" الإيرانية

هاجم ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إغلاق "يوتيوب" حساب الإيرانية نسيم إقدام، التي أطلقت النار داخل مقر الشركة ثم انتحرت، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتسببت نسيم الحاملة للجنسية الأمريكية، في إصابة 4 موظفين، قبل أن تنتحر بسبب فرض قيود على قناتها بموقع "يوتيوب"، الأمر الذي أدى لتقليل نسبة الإعلانات والأموال التي تتحصل عليها، وفقا لما أعلنه والدها.

وقال ترامب جونيور، في تغريدة على موقع "تويتر": "إن هذا السلوك يمثل ازدواجية في المعايير ويعتبر مؤامرة ضد ليبرالية الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة"، مضيفا أن الحسابات كانت ستظل مفتوحة لو كانت مطلقة النيران شخصا متحفظا سياسيا.

وعبر موقعها الرسمي، نسيم سابز بالفارسية، نشرت نسيم العديد من المقاطع كانت تتحدث فيها حول تقليص الشركة الأمريكية لدخلها من عائدات الإعلانات.

وكان لنسيم العديد من المقاطع المصورة باللغات الإنجليزية والفارسية والتركية، وحققت نسب مشاهدات عالية، قبل أن يتم إغلاق كافة حساباتها بعد الحادث.