صبحي يلتقي قوات الجيش عبر "فيديوكونفرانس" ويشكرهم على تأمين الانتخابات

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم، مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة عبر شبكة "فيديو كونفرانس".

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا ارواحهم دفاعا عن امنه واستقراره.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم في الحفاظ على الأمانة المقدسة التي كلفهم الشعب بها؛ لحماية الوطن والدفاع عن أمن وسلامة أراضيه، ووجه التهنئة للشعب المصري مسلمين وأقباط بمناسبة قرب حلول أعياد القيامة وذكرى الإسراء والمعراج، وكذلك الذكرى السادسة والثلاثون لأعياد تحرير سيناء.

كما وجه القائد العام التحية لكل رجال القوات المسلحة والشرطة على النجاح في تأمين الانتخابات الرئاسية، من خلال الإعداد والتدريب الجيد للقوات والتفهم الدقيق لمهامهم في تأمين وحماية ارادة المصريين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية بمشاركتهم المكثفة خلال الانتخابات الرئاسية بجميع أنحاء الجمهورية.

ووجه القائد العام، بالأصالة عن كل مقاتلي القوات المسلحة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على الثقة الغالية التي أولالها له الشعب المصري العظيم بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية، موضحا أن الشعب المصري اختار الحفاظ على كيان الدولة المصرية واستمرار العمل والإنتاج رغم الظروف التي يمر بها الوطن، والقضاء على جذور التطرف والإرهاب.

وأكد أن الشعب المصري لديه الوعي الكامل بالمؤامرات التي تحاك ضد الوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تجدد العهد أمام الله على الوقوف خلف القيادة السياسية للنهوض بالوطن في شتى المجالات، كما وجه الشكر والتقدير لرجال هيئة القضاء الذين شاركو بالإشراف على الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.

وشدد القائد العام على أن مصر تخوض معركة متصلة ضد قوى التطرف والإرهاب التي تسعى إلى عرقلة مسيرة الشعب المصري، وما حققه طوال الفترة الماضية من إنجازات ملموسة في مجالات البناء والتنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدا أن إرادة المصريين واصطفافهم على قلب رجل واحد كفيلة بتذليل الصعاب، وأن ما نواجهه من مشكلات لن تحل إلا بعزيمة المصريين أنفسهم في ظل ما نواجهه من مخططات وتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية على الاتجاهات كافة.

وأدار صبحي حوارا مع رجال القوات المسلحة استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وطالبهم أن يكونوا قدوة للمجتمع المصري دائما في الإخلاص والتفاني في العمل والانضباط والتضحية من أجل مصر، مضيفا: "فعقيدة القتال من أجل مصر ليست فقط في الميدان وإنما تمتد إلى كل مهنة على أرض الوطن الذي ينتظر الكثير من شعبنا المصري الأبي، فالإتقان والعمل هما أساس تقدم الشعوب"، مطالبا رجال القوات المسلحة بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والتحلي بحسن الخلق والتواصل مع المرؤوسين والحفاظ على أمن وسلامة القوات المسلحة الذي يعد جزءا أصيل من أمن مصر القومي.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قاده القوات المسلحة.