استمرار سباق الأنشطة التربوية بعنوان "يا حبيبتي يا مصر" في مدارس سمنود

استمرت فاعليات سباق ختام الأنشطة التربوية بالمديرية، للعام الدراسي 2017/2018 م لليوم الخامس على التوالي، تحت رعاية الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية حيث يستمر السباق بمدارس إدارة سمنود في سباق وإنجاز جديد بمدرسة الشهيد وائل المر الاعدادية بنات تحت شعار"ياحبيبتى يامصر"، التابعة لإدارة سمنود التعليمية.

كما قامت لجنة التقييم من موجهي عموم الأنشطة وقيادات المديرية بتفقد أعمال المدارس المشاركة من "صحافة وتربية اجتماعية وتربية نفسية وبيئة وسكان ومشغولات يدوية" بأيادي الطلاب وعروض رياضية من مختلف المدارس وفي فناء المدرسة تم تقديم المواهب من شعر وغناء وعروض مسرحية ورياضية وقد قامت اللجنة بالتقييم داخل مظاريف مغلقة لحين الانتهاء من العشر إدارات لاستخراج نتيجة السباق.

حضر المهرجان، مدير عام إدارة سمنود التعليمية، ومدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وقيادات التعليم بالمديرية، وإدارة سمنود التعليمية بكافة المراحل والأقسام والتوجيهات، ومدراء المدارس المشاركة في العروض الرياضية والمعلمين والمعلمات، والمهتمين بالتعليم ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب، ومن المرجح، تنفيذ فعاليات اليوم السادس، من داخل مدرسة السنطة الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة السنطة التعليمية.