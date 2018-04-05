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مؤتمر تمريض المنصورة: 96% من مرضى الكلى يعانون اضطرابات نفسية وجنسية

منذ 15 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مؤتمر تمريض المنصورة: 96% من مرضى الكلى يعانون اضطرابات نفسية وجنسية

دكتورة أمينة النمر عميد تمريض المنصورة

أكدت الدكتورة ناهد قنديل، أستاذ ورئيس قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ، على التأثير الفعال للسماع إلى القرآن الكريم على الاستجابة الفسيولوجية للمرضى المسلمين على جهاز التنفس الصناعي، أثناء تواجدهم بالعناية المركزة.

جاء ذلك، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع الذى يقام تحت عنوان "نحو مستقبل مشرق في التمريض والرعاية الصحية"  الذى تنظمه كلية التمريض بالتعاون مع كل من مستشفى الأطفال ومركزي الأورام والكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وجامعتى كيس ويسترن الأمريكية وبى اس جى الهندية، خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2018 بالمنصورة وشرم الشيخ.

وعرض الدكتور أحمد هاشم، مدرس بقسم التمريض النفسى والصحة النفسية بتمريض المنصورة، الاضطرابات النفسية والجنسية واستراتيجيات التكيف لدى مرضى الغسيل الكلوي، وهى دراسة تمت داخل مركز الكلى والمسالك البولية ووجدت أن نسبة 96 % منهم يعانون من اضطرابات نفسية وجنسية نتيجة الإصابة بالفشل الكلوى، ووجدت أن هناك اختلاف فى استخدام استراتيجيات التكيف بين المرضى.

وأكد الدكتور محمد زورمبا، مدرس الصحة النفسية وعضو الهيئة الدولية للتوحد، أن هناك أكثر 800 الف طفل لديهم توحد أغلبهم لديهم عجز فى مهارات الحياة اليومية ،والتواصل والتفاعل الاجتماعي فلابد للتمريض من دورها لمواجهة هذه المشكلة وتأهيل الأطفال ذوي التوحد للاندماج في المجتمع، من خلال برامج تدريبية وتعليمية يطورها القائمون على التعليم التمريضي.

 كما شاركت إحدى الخريجات من دولة نيجيريا  وتعمل بولاية كانو النيجيرية،  ببحث عن العوائق في التخير الآمن للأطفال في مستشفى مورت الله محمد التخصصي بنيجيريا.

 

 

 

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