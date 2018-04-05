تدشين "اتحاد المخترعين" بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تدشين اتحاد تحت مسمى "اتحاد المخترعين" والذي يضم عدد من المخترعين من طلاب المدارس بمحافظة سوهاج، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون هذا الاتحاد هو المظلة الرسمية لرعاية الموهوبين وأصحاب الابتكارات من طلاب المدارس ومناقشة آرائهم ومقترحاتهم ورعايتهم.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم، مع طلاب المدارس أصحاب الاختراعات والمشروعات الابتكارية من مختلف الفئات العمرية، وبحضور الدكتور علي مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة، والدكتور أحمد سليمان عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، والدكتور خلاف ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور تيتو نعيم نقيب العلميين بالمحافظة، وأعضاء من المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا والطلاب وأولياء الأمور.

وأكد عبد المنعم، على دعم المحافظة للطلاب المخترعين والمبتكرين وأصحاب المواهب، ورعايتهم من خلال التلاحم والتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم والجامعة كونها بيت للعلم والمعرفة في سبيل التقدم والنهوض بالمحافظة والدولة، من خلال أبنائها، وأهمية دور النقابات المهنية والمديريات لتحقيق الرؤية السليمة بالعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن هذا الاتحاد يعد الأول على مستوى الجمهورية ونأمل في أن يكون مثالًا يحتذى به بجميع المحافظات الأخرى.