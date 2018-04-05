تسجيل الدخول

الوطن

تدشين "اتحاد المخترعين" بسوهاج

منذ 10 دقيقة
كتب: الوطن
تدشين "اتحاد المخترعين" بسوهاج

تدشين اتحاد للمخترعين بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تدشين اتحاد تحت مسمى "اتحاد المخترعين" والذي يضم عدد من المخترعين من طلاب المدارس بمحافظة سوهاج، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون هذا الاتحاد هو المظلة الرسمية لرعاية الموهوبين وأصحاب الابتكارات من طلاب المدارس ومناقشة آرائهم ومقترحاتهم ورعايتهم.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم، مع طلاب المدارس أصحاب الاختراعات والمشروعات الابتكارية من مختلف الفئات العمرية، وبحضور الدكتور علي مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة، والدكتور أحمد سليمان عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، والدكتور خلاف ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور تيتو نعيم نقيب العلميين بالمحافظة، وأعضاء من المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا والطلاب وأولياء الأمور.

وأكد عبد المنعم، على دعم المحافظة للطلاب المخترعين والمبتكرين وأصحاب المواهب، ورعايتهم من خلال التلاحم والتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم والجامعة كونها بيت للعلم والمعرفة في سبيل التقدم والنهوض بالمحافظة والدولة، من خلال أبنائها، وأهمية دور النقابات المهنية والمديريات لتحقيق الرؤية السليمة بالعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن هذا الاتحاد يعد الأول على مستوى الجمهورية ونأمل في أن يكون مثالًا يحتذى به بجميع المحافظات الأخرى.

أخبار متعلقة

محافظ سوهاج يتابع أعمال التجميل بمحيط متحف الآثار

محافظ سوهاج يتابع أعمال التجميل بمحيط متحف الآثار
محافظ سوهاج: حملة مكبرة للنظافة والتجميل بمدينة طما

محافظ سوهاج: حملة مكبرة للنظافة والتجميل بمدينة طما
محافظ سوهاج يزور رئيس جامعة بني سويف لتهنئته بمنصبه الجديد

محافظ سوهاج يزور رئيس جامعة بني سويف لتهنئته بمنصبه الجديد
محافظ سوهاج: الانتهاء من ازدواج طريق "أسيوط – سوهاج" العام الجاري

محافظ سوهاج: الانتهاء من ازدواج طريق "أسيوط – سوهاج" العام الجاري

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

بدء فاعليات المؤتمر الطبي للطفيليات بجامعة الأزهر

بدء فاعليات المؤتمر الطبي للطفيليات بجامعة الأزهر

تعرف على السيرة الذاتية لهشام عزمي رئيس دار الكتب الجديد

تعرف على السيرة الذاتية لهشام عزمي رئيس دار الكتب الجديد

غدا.. مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

غدا.. مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

"الصحة": إصابة 10 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

"الصحة": إصابة 10 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

"ترامب جونيور" نجل الرئيس الأمريكي يتضامن مع مهاجمة "يوتيوب" الإيرانية

"ترامب جونيور" نجل الرئيس الأمريكي يتضامن مع مهاجمة "يوتيوب" الإيرانية

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل