تسجيل الدخول

الوطن

"الصحة": إصابة 10 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة": إصابة 10 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 10 مواطنين، إثر إنقلاب أتوبيس، في طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه نقل المصابين إلى مستشفى تأمين صحي العاشر بالشرقية، بواسطة 5 سيارات إسعاف مجهزة، وصلت إلى مكان الحادث بعد وقوعة بـ 7 دقائق.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تتراوح ما بين اشتباه كسر بالحوض، وسحجات وكدمات بالوجه والصدر ومناطق متفرقة بالجسد، خلع بالكتف الأيمن وكسر بالزراع الأيسر، واشتباه كسر بالركبة اليسري، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتاً الى أن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى.

أخبار متعلقة

نقل حالتين من المصابين في حادث الأتوبيس السياحي لمستشفى الغردقة 

نقل حالتين من المصابين في حادث الأتوبيس السياحي لمستشفى الغردقة 
أسماء المصابين في انقلاب سيارة نقل بطريق "ونا القس - الواسطى"

أسماء المصابين في انقلاب سيارة نقل بطريق "ونا القس - الواسطى"
الهلال الأحمر: الاحتلال يمنع نقل المصابين في الأقصى للمستشفيات

الهلال الأحمر: الاحتلال يمنع نقل المصابين في الأقصى للمستشفيات
نائب جامعه الإسكندرية: إعلان حالة الطوارئ.. وبحث إمكانيه نقل المصابين في حادث نويبع

نائب جامعه الإسكندرية: إعلان حالة الطوارئ.. وبحث إمكانيه نقل المصابين في حادث نويبع

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

بدء فاعليات المؤتمر الطبي للطفيليات بجامعة الأزهر

بدء فاعليات المؤتمر الطبي للطفيليات بجامعة الأزهر

تعرف على السيرة الذاتية لهشام عزمي رئيس دار الكتب الجديد

تعرف على السيرة الذاتية لهشام عزمي رئيس دار الكتب الجديد

غدا.. مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

غدا.. مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57357

"الصحة": إصابة 10 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

"الصحة": إصابة 10 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

"ترامب جونيور" نجل الرئيس الأمريكي يتضامن مع مهاجمة "يوتيوب" الإيرانية

"ترامب جونيور" نجل الرئيس الأمريكي يتضامن مع مهاجمة "يوتيوب" الإيرانية

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل