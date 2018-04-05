نحو 8 آلاف مسلح انتقلوا من سوريا إلى أفغانستان

أعلن النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي، سيرجي سميرنوف، اليوم، أن نحو 8 آلاف إرهابي، وفق معلومات أجهزة الأمن بدولة طاجيكستان، انتقلوا من سوريا إلى أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال سميرنوف للصحفيين: "تحدثت معلومات الجانب الطاجيكي عن التهديد القادم الآن من الأراضي الأفغانية باتجاه دول منظمة شنجهاي للتعاون. انتقال المسلحين، وعلى وجه الخصوص "داعش"، التنظيم المحظور في روسيا وعدد من الدول، جرى عبر الأراضي الإيرانية والتركية ويتجه نحو أفغانستان، وخاصة إلى المناطق الشمالية".

وأضاف: "نحو 8 آلاف شخص حسب معطياتهم، قدموا من سوريا".

وبدأت المجموعات المسلحة في الانتقال من سوريا والعراق بعد محاصرتها هناك، إلى أماكن جديدة مثل أفغانستان، لتكون معقلاً جديداً لها، ومن ثم لتنفيذ الهجمات الإرهابية المسلحة.