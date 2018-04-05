بالصور| "أمن الغربية" يستقبل وفد العائلة المصرية لبحث آليات التعاون

استقبل اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية اليوم، وفد ضم أعضاء بيت العائلة المصرية، وعلى رأسهم كل من الأنبا كاراس، أسقف المحلة وتوابعها والقمص يسطس عضو مطرانية كنيسة مريم العذراء بالمحلة، والدكتوره مجدة الخواجة نائب رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعية، والدكتور ماجد عبده منسق العام للبيت العائلة بديوان مكتبه.

وتناول اللقاء عرض مستمر لكافة سبل التعاون المشترك بين رجال الشرطة من جهه وأنشطة بيت العائلة المصرية من جهه أخرى بما يصب في لحمة الوطن والحفاظ على هويه نسيجي الأمة المصرية بين المسلمين والأقباط.

ووفد بيت العائلة المصرية واجب العزاء إلى مدير الأمن في وفاه شقيقه "عادل حسونة" والذي أقيم عزاءه في نهاية الأسبوع الماضي.