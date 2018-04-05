تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| "أمن الغربية" يستقبل وفد العائلة المصرية لبحث آليات التعاون

منذ 43 دقيقة
كتب: الوطن
بالصور| "أمن الغربية" يستقبل وفد العائلة المصرية لبحث آليات التعاون

مدير أمن الغربية يستقبل وفد العائلة المصرية بمكتبه لبحث أليات التعاون

استقبل اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية اليوم، وفد ضم أعضاء بيت العائلة المصرية، وعلى رأسهم كل من الأنبا كاراس، أسقف المحلة وتوابعها والقمص يسطس عضو مطرانية كنيسة مريم العذراء بالمحلة، والدكتوره مجدة الخواجة نائب رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعية، والدكتور ماجد عبده منسق العام للبيت العائلة بديوان مكتبه.

وتناول اللقاء عرض مستمر لكافة سبل التعاون المشترك بين رجال الشرطة من جهه وأنشطة بيت العائلة المصرية من جهه أخرى بما يصب في لحمة الوطن والحفاظ على هويه نسيجي الأمة المصرية بين المسلمين والأقباط.

ووفد بيت العائلة المصرية واجب العزاء إلى مدير الأمن في وفاه شقيقه "عادل حسونة" والذي أقيم عزاءه في نهاية الأسبوع الماضي.

أخبار متعلقة

منسق بيت العائلة المصرية: يوم افتتاح الجامع الأزهر عيد للعالم الإسلامي

منسق بيت العائلة المصرية: يوم افتتاح الجامع الأزهر عيد للعالم الإسلامي
عباس شومان: بيت العائلة المصرية ممثلا لأطياف الشعب المصري

عباس شومان: بيت العائلة المصرية ممثلا لأطياف الشعب المصري
اليوم. محافظ الغربية يفتتح فرع بيت العائلة المصرية بالمحلة

اليوم. محافظ الغربية يفتتح فرع بيت العائلة المصرية بالمحلة
رئيس لجنة التعليم يدعو للتوعية بفلسفة وأهداف "بيت العائلة المصرية"

رئيس لجنة التعليم يدعو للتوعية بفلسفة وأهداف "بيت العائلة المصرية"
بالصور| محافظ كفر الشيخ والأنبا إرميا يفتتحان مقر بيت العائلة المصرية

بالصور| محافظ كفر الشيخ والأنبا إرميا يفتتحان مقر بيت العائلة المصرية

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

لافروف: إدارة ترامب تحاول إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الدولية

لافروف: إدارة ترامب تحاول إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الدولية

الخوف والعزلة يسيطران على الروهينجا المتبقون في بورما

الخوف والعزلة يسيطران على الروهينجا المتبقون في بورما

حبس "المنزلاوي" المتهم في قضية الحاجة سعدية 15 يوم بالدقهلية

حبس "المنزلاوي" المتهم في قضية الحاجة سعدية 15 يوم بالدقهلية

سيناتور فرنسي يطالب روسيا بلعب دور أكبر في حل الأزمات العالمية

سيناتور فرنسي يطالب روسيا بلعب دور أكبر في حل الأزمات العالمية

استعراض منظومة التأمين الصحي الجديدة في اجتماع مع رئيس الوزراء

استعراض منظومة التأمين الصحي الجديدة في اجتماع مع رئيس الوزراء

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل