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الوطن

"الأورمان" تحتفل بـ300 طفل يتيم في كفر الشيخ

منذ 28 دقيقة
كتب: الوطن
"الأورمان" تحتفل بـ300 طفل يتيم في كفر الشيخ

صورة أرشيفية

تنظم جمعية الأورمان، برئاسة اللواء ممدوح شعبان، احتفالية خاصة بيوم اليتيم في نادي القوات المسلحة بكفرالشيخ، وذلك يوم السبت المقبل، للترفيه عن 300 طفل يتيم، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير الأمن، ووكيل وزارة الشؤن الاجتماعية وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة.

وقال مدير جمعية الأورمان، إن احتفالات يوم اليتيم لهذا العام سوف تشمل بجانب فتح دور الملاهي والمتنزهات والحدائق العامة مجانًا للاطفال الأيتام وسوف تشمل تقديم الوجبات الجافة والساخنة.

يذكر أن جمعية الأورمان، قد أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل 14 عام من الآن وستشمل احتفالات يوم اليتيم لهذا العام إقامة الاحتفالات الكبرى في القاهرة والمحافظات في الجمعة الأولى من أبريل، حيث ستشهد إحدى المدن الترفيهية الاحتفال الأكبر بحضور 10 آلاف طفل يتيم ليتمتعوا بالألعاب داخل المدينة وتقدم لهم الوجبات الجافة والساخنة، وتشمل الاحتفالات إقامة حفل زفاف جماعي لـ120 عريس وعروسة من الأيتام بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين.

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