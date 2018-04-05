السبت.. كرنفال ضخم للاحتفال بيوم اليتيم بمدينة شرم الشيخ

أكد إبراهيم عبدالمؤمن أحمد،‏ رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل لرعاية الطفل والأسرة، بمحافظة جنوب سيناء، أن الجمعية تنظم "كرنفال" ضخم مساء يوم السبت المقبل بفندق كوين شرم، بمنطقة الهضبة للاحتفال السنوي بيوم اليتم العربي بمشاركة عدد كبير من الأطفال اليتامى وأسرهم.

وأضاف "عبدالمؤمن"، عبر تصريحات صحفية أن الهدف من إقامة هذا "الكرنفال"، هو إسعاد الأطفال الأيتام، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل مسابقات وألعاب وتوزيع هدايا عينية.

ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية، جموع المواطنين القادرين على مساعدة هؤلاء الأطفال أن يشارك في هذا الاحتفال من أجل دعم هؤلاء الأطفال معنوي ومادي.