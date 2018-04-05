تسجيل الدخول

الوطن

السبت.. كرنفال ضخم للاحتفال بيوم اليتيم بمدينة شرم الشيخ

منذ 31 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
السبت.. كرنفال ضخم للاحتفال بيوم اليتيم بمدينة شرم الشيخ

صورة ارشيفية

أكد إبراهيم عبدالمؤمن أحمد،‏ رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل لرعاية الطفل والأسرة، بمحافظة جنوب سيناء، أن الجمعية تنظم "كرنفال" ضخم مساء يوم السبت المقبل بفندق كوين شرم، بمنطقة الهضبة للاحتفال السنوي بيوم اليتم العربي بمشاركة عدد كبير من الأطفال اليتامى وأسرهم.

وأضاف "عبدالمؤمن"، عبر تصريحات صحفية أن الهدف من إقامة هذا "الكرنفال"، هو إسعاد الأطفال الأيتام، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل مسابقات وألعاب وتوزيع هدايا عينية.

ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية، جموع المواطنين القادرين على مساعدة هؤلاء الأطفال أن يشارك في هذا الاحتفال من أجل دعم هؤلاء الأطفال معنوي ومادي.

أخبار متعلقة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء تناقش الترتيبات النهائية للاحتفال بالعيد القومي

محافظة جنوب سيناء تناقش الترتيبات النهائية للاحتفال بالعيد القومي
"الإحصاء": 104 آلاف و176 نسمة عدد سكان محافظة جنوب سيناء اليوم

"الإحصاء": 104 آلاف و176 نسمة عدد سكان محافظة جنوب سيناء اليوم
محافظة جنوب سيناء تخصص وحدة سكنية للشهيد محمود ناجي

محافظة جنوب سيناء تخصص وحدة سكنية للشهيد محمود ناجي
الإحصاء: 104 آلاف و150 نسمة عدد سكان محافظة جنوب سيناء

الإحصاء: 104 آلاف و150 نسمة عدد سكان محافظة جنوب سيناء
إعادة تخصيص أراض لصالح محافظة جنوب سيناء في دهب ونبق

إعادة تخصيص أراض لصالح محافظة جنوب سيناء في دهب ونبق
"فودة" دعم قطاع المرور بـ 61 مليون جنيه من موازنة محافظة جنوب سيناء

"فودة" دعم قطاع المرور بـ 61 مليون جنيه من موازنة محافظة جنوب سيناء

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

لافروف: إدارة ترامب تحاول إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الدولية

لافروف: إدارة ترامب تحاول إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الدولية

الخوف والعزلة يسيطران على الروهينجا المتبقون في بورما

الخوف والعزلة يسيطران على الروهينجا المتبقون في بورما

حبس "المنزلاوي" المتهم في قضية الحاجة سعدية 15 يوم بالدقهلية

حبس "المنزلاوي" المتهم في قضية الحاجة سعدية 15 يوم بالدقهلية

سيناتور فرنسي يطالب روسيا بلعب دور أكبر في حل الأزمات العالمية

سيناتور فرنسي يطالب روسيا بلعب دور أكبر في حل الأزمات العالمية

استعراض منظومة التأمين الصحي الجديدة في اجتماع مع رئيس الوزراء

استعراض منظومة التأمين الصحي الجديدة في اجتماع مع رئيس الوزراء

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل