تسجيل الدخول

الوطن

محافظ القليوبية يكرم 200 طالب وطالبة في حفل يوم الوفاء لتكريم الأيتام

منذ 27 دقيقة
كتب: حسن صالح
محافظ القليوبية يكرم 200 طالب وطالبة في حفل يوم الوفاء لتكريم الأيتام

جانب من الحفل

كرم اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، 200 طالب وطالبة من أبناء المحافظة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة في الحفل التي نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة طوخ الخاصة. 

وأكد عشماوي، خلال الاحتفال على أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع، مشيرًا إلى أن رعاية وكفالة اليتيم مسئولية جميع أفراد المجتمع، كما حث الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية بما يعلي من قيمة الترابط والتماسك بين جميع طوائف الشعب وتنمية الإحساس لديهم بالمسئولية تجاه أقرانهم الأيتام.

وفي نهاية الاحتفالية، سلم المحافظ الأطفال المُكرمين هدايا عينية، ومبالغ مالية ووجبات غذائية وألعاب للصغار، وشهادات تكريم لمديري الإدارات المتميزين.

أخبار متعلقة

محافظ القليوبية يستقبل السفير الأذربيجاني بالقاهرة لبحث التعاون

محافظ القليوبية يستقبل السفير الأذربيجاني بالقاهرة لبحث التعاون
محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات بديوان عام المحافظة

محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات بديوان عام المحافظة
محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة لاستقبال "شم النسيم"

محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة لاستقبال "شم النسيم"
محافظ القليوبية يعنف مسئول الكهرباء بسبب تأخر مشروع الجهد المتوسط

محافظ القليوبية يعنف مسئول الكهرباء بسبب تأخر مشروع الجهد المتوسط
محافظ القليوبية: الجيش والشرطة قدما ملحمة وطنية لتأمين "الرئاسية"

محافظ القليوبية: الجيش والشرطة قدما ملحمة وطنية لتأمين "الرئاسية"

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

الخوف والعزلة يسيطران على الروهينجا المتبقون في بورما

الخوف والعزلة يسيطران على الروهينجا المتبقون في بورما

حبس "المنزلاوي" المتهم في قضية الحاجة سعدية 15 يوم بالدقهلية

حبس "المنزلاوي" المتهم في قضية الحاجة سعدية 15 يوم بالدقهلية

سيناتور فرنسي يطالب روسيا بلعب دور أكبر في حل الأزمات العالمية

سيناتور فرنسي يطالب روسيا بلعب دور أكبر في حل الأزمات العالمية

استعراض منظومة التأمين الصحي الجديدة في اجتماع مع رئيس الوزراء

استعراض منظومة التأمين الصحي الجديدة في اجتماع مع رئيس الوزراء

محطات تلفزيونية روسية تبث مكالمة هاتفية يحتمل أنها لابنة "سكريبال"

محطات تلفزيونية روسية تبث مكالمة هاتفية يحتمل أنها لابنة "سكريبال"

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل