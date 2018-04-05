محافظ القليوبية يكرم 200 طالب وطالبة في حفل يوم الوفاء لتكريم الأيتام

كرم اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، 200 طالب وطالبة من أبناء المحافظة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة في الحفل التي نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة طوخ الخاصة.

وأكد عشماوي، خلال الاحتفال على أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع، مشيرًا إلى أن رعاية وكفالة اليتيم مسئولية جميع أفراد المجتمع، كما حث الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية بما يعلي من قيمة الترابط والتماسك بين جميع طوائف الشعب وتنمية الإحساس لديهم بالمسئولية تجاه أقرانهم الأيتام.

وفي نهاية الاحتفالية، سلم المحافظ الأطفال المُكرمين هدايا عينية، ومبالغ مالية ووجبات غذائية وألعاب للصغار، وشهادات تكريم لمديري الإدارات المتميزين.