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الوطن

أنقرة تدعو باريس إلى "عدم تكرار الأخطاء" الأميركية في سوريا

منذ 15 دقيقة
كتب: أ ف ب
أنقرة تدعو باريس إلى "عدم تكرار الأخطاء" الأميركية في سوريا

أنقرة تدعو باريس الى "عدم تكرار الاخطاء" الاميركية في سوريا

دعت تركيا، الخميس، فرنسا إلى "عدم تكرار الأخطاء" التي ارتكبتها واشنطن بإرسال عسكريين إلى مدينة منبج السورية، التي تهدد أنقرة بمهاجمتها لطرد المقاتلين الأكراد منها.

ووجّه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين هذا التحذير إلى باريس إثر معلومات عن وجود قوات فرنسية في منبج إلى جانب قوات وحدات حماية الشعب الكردية التي تريد أنقرة طردها.

كما ينتشر جنود أميركيون في هذه المدينة، المعقل الجهادي السابق الذي استعادته في 2016 قوات سوريا الديموقراطية التي تهمين عليها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الأنسان ينتشر في منبج 350 جنديا من التحالف، معظمهم من الأميركيين والفرنسيين.

وذكر المرصد أن التحالف أرسل في الأيام الأخيرة تعزيزات خصوصا من هاتين الجنسيتين في الوقت الذي ضاعف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهديدات بمهاجمة المدينة لطرد وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال كالين في مؤتمر صحافي: "خلال محادثاتنا مع نظرائنا الفرنسيين قالوا لنا إن إرسال جنود إلى منبج ليس على جدول الأعمال، لا تثقوا بالمعلومات الصحافية".

وأضاف: "هذه رسالتنا إلى السلطات الفرنسية لا تكرروا أخطاء الأميركيين".

 

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