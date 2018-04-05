انطلاق المؤتمر الدولي الـ4 لتطبيقات التقنية الحيوية في الزراعة ببنها

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتطبيقات التقنية الحيوية في الزراعة، والذي تنظمه كلية الزراعة بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس الجامعة.

افتتح فعاليات المؤتمر الدكتور جمال اسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمود عراقي، عميد الكلية، واللواء هشام أمنة، نائبًا عن محافظ البحر الأحمر، والدكتور جانج شيانلونج، نائب رئيس جامعة وسط الصين.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى السابع من شهر أبريل الجاري.

وقال الدكتور محمود عراقي، عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يأتي إيمانا بدور جامعة بنها في نشر وتطوير ودعم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة، وتجسيدًا لتفاعلها مع القضايا القومية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشارك فيه 30 باحثًا من جامعة وسط الصين، و9 من باكستان ونيجيريا والعراق واليمن والجزائر وليبيا وسوريا، وأكثر من 200 مشاركًا من مختلف جامعات مصر ومراكزها البحثية المتنوعة، هذا بخلاف الحضور من أعضاء هيئة التدريس من جامعة بنها ليصل ما يتم مشاركتهم ما يزيد عن 300 باحثا.

وأضاف عراقي، أن المؤتمر يتضمن عقد 12 جلسة علمية، منها جلسة يرأسها نائب رئيس جامعة وسط الصين عن استنباط أصناف من الأرز تروى بالمياه المالحة وتقاوم الجفاف والتصحر، وكذلك جلسات في مجال تطبيقات الانتخاب الجينومي في الدواجن، والمكافحة البيولوجية للآفات، وتطبيقات تكنولوجيا النانو في الزراعة، وذلك ضمن المشروعات القومية التي ترعاها الحكومة في الفترة الحالية.

كما تتضمن الجلسات عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية ذات الصلة بالمشروعات القومية المصرية، بالإضافة لجلسات علمية في مجالات تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في البيولوجيا الجزيئية، والحيوان، والنبات، والكميات الحيوية، والميكروبيولوجي، وتكنولوجيا سلامة وجودة وتصنيع الغذاء، والمقاومة الحيوية للآفات، والتسميد الحيوي، وهندسة النظم الحيوية، واقتصاديات وإدارة هذه التطبيقات.

وقال الدكتور ماهر حسب النبي، أمين عام المؤتمر، إن المؤتمر أصبح من المؤتمرات العلمية الدولية الهامة والمتميزة في مجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، والذي يحرص الكثير من الباحثين علي حضوره والمشاركة في فاعليات جلساته العلمية لسمعته المتميزة، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من الباحثين المصريين والأجانب من مختلف الجامعات والمراكز البحثية علي حضوره.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يناقش أكثر من 101 بحث علمي في مختلف التخصصات، مضيفًا أن المؤتمر يناقش استخدام تطبيقات التقنية الحيوية في مجال الإنتاج الحيواني وزراعة الأنسجة والإنتاج النباتي، وجودة وسلامة الغذاء والمبيدات والأسمدة الحيوية وهندسة النظم الزراعية والحيوية والبيولوجيا الجزيئية وعلوم الاقتصاد الزراعي.