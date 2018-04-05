انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لتأتي متوافقة مع توقعات المحللين.

وهبط سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مايو بنسبة 1% ليصل إلى 2.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات الغاز الطبيعي تراجعت بمقدار 29 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 30 مارس الماضي، لتهبط إلى 1354 مليار قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 697 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.