ضبط "تروسيكل" مُحمل بـ 4300 رغيف خبز مدعم في كفر الشيخ

شنت إدارة الحامول التموينية في كفر الشيخ، بإشراف عابد العزوني، مدير الإدارة، حملة مكبرة على المخابز، للتأكد من جودة الخبز وعدم التلاعب به.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجَّه بتشكيل حملات بإدارة تموين الحامول، برئاسة عابد العزوني.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة أمن الدولة العليا حمل رقم 237 جنح أمن دولة ضد "ح ي ط" ، لتجميع كمية خبز بلدي مدعم مقدارها 4300 رغيف في تروسيكل بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتمت مصادرة الخبز المضبوط.