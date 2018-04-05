برلماني: رفض بعض الدول للمنتجات المصرية وراء أسبابا سياسية وليس الجودة

طالب النائب عبدالحميد كمال، باستدعاء الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، ورئيسي جهاز حماية المنافسة والاحتكار وحماية المستهلك والمسئولين عن الصادرات المصرية، لمعرفة الأسباب الخاصة برفض أو قبول المنتج المصري بالخارج، خصوصاً وأن بعض الدول والمؤسسات الأجنبية ترفض بعض الصادرات المصرية لأسباب سياسية قد تضر بسمعة مصر.

وقال "كمال"، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن أخطر هذه القرارات هو قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الخاصة بفرض قيود تصل إلى 25% على صادرات الحديد المصري و15% على الألومنيوم المصري برغم من أن صادراتنا للسوق الأمريكى تصل لـ 60% مما يعنى الإضرار بصناعة الحديد المصري، الأمر الذى يؤكد أن هناك تربص بالصادرات المصرية.

وأكد أن الأمر يتطلب تدخل وزارة الخارجية المصرية من أجل حماية الصناعات والمنتجات الزراعية، لأن الأمر لم يعد يتعلق بالجودة من عدمه.