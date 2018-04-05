تسجيل الدخول

الوطن

برلماني: رفض بعض الدول للمنتجات المصرية وراء أسبابا سياسية وليس الجودة

منذ 25 دقيقة
كتب: هبه أمين
برلماني: رفض بعض الدول للمنتجات المصرية وراء أسبابا سياسية وليس الجودة

ارشفية

طالب النائب عبدالحميد كمال، باستدعاء الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، ورئيسي جهاز حماية المنافسة والاحتكار وحماية المستهلك والمسئولين عن الصادرات المصرية، لمعرفة الأسباب الخاصة برفض أو قبول المنتج المصري بالخارج، خصوصاً وأن بعض الدول والمؤسسات الأجنبية ترفض بعض الصادرات المصرية لأسباب سياسية قد تضر بسمعة مصر.

وقال "كمال"، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن أخطر هذه القرارات هو قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الخاصة بفرض قيود تصل إلى 25% على صادرات الحديد المصري و15% على الألومنيوم المصري برغم من أن صادراتنا للسوق الأمريكى تصل لـ 60% مما يعنى الإضرار بصناعة الحديد المصري، الأمر الذى يؤكد أن هناك تربص بالصادرات المصرية.

وأكد أن الأمر يتطلب تدخل وزارة الخارجية المصرية من أجل حماية الصناعات والمنتجات الزراعية، لأن الأمر لم يعد يتعلق بالجودة من عدمه.

أخبار متعلقة

أسامة هيكل : أسباب سياسية وراء تأخر عودة السياحة الروسية لمصر

أسامة هيكل : أسباب سياسية وراء تأخر عودة السياحة الروسية لمصر
رئيس "مستثمري جنوب سيناء": أسباب سياسية وراء عدم عودة السياحة لمصر

رئيس "مستثمري جنوب سيناء": أسباب سياسية وراء عدم عودة السياحة لمصر
"هيومن رايتس" تدعو البحرين بوقف ترحيل من تنزع عنهم الجنسية لـ"أسباب سياسية"

"هيومن رايتس" تدعو البحرين بوقف ترحيل من تنزع عنهم الجنسية لـ"أسباب سياسية"
وزير الداخلية: أحداث الاتحادية مجرد مشاجرة بلا أى أسباب سياسية

وزير الداخلية: أحداث الاتحادية مجرد مشاجرة بلا أى أسباب سياسية

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

إزالة 140 حالة تعد على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ

إزالة 140 حالة تعد على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ

وفد حكومي صيني يبحث تنفيذ مشروعات استثمارية في السويس

وفد حكومي صيني يبحث تنفيذ مشروعات استثمارية في السويس

"أرض زيكولا" تعود للمسرح في القاهرة والإسكندرية

"أرض زيكولا" تعود للمسرح في القاهرة والإسكندرية

أجهزة الأمن في منظمة شنجهاي تكشف عن أخطر منظمة إرهابية

أجهزة الأمن في منظمة شنجهاي تكشف عن أخطر منظمة إرهابية

عاجل| بكين تشكو واشنطن لدى منظمة التجارة العالمية

عاجل| بكين تشكو واشنطن لدى منظمة التجارة العالمية

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل