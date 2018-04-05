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الوطن

"الوزراء": لا صحة لتحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات بفواتير الكهرباء

منذ 27 دقيقة
كتب: وائل سعد
"الوزراء": لا صحة لتحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات بفواتير الكهرباء

شريف إسماعيل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانا لتوضيح ما نٌشر في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء تفيد باعتزام الحكومة تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات الرئاسية عن طريق إضافتها على فواتير الكهرباء، وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، موضحة أنه لم يتم إضافة أي غرامات على فواتير الكهرباء بخصوص المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي سياق آخر أعلنت الوزارة عن تدشين أول مصنع للمحولات جهد 66 و220 و500 كيلو فولت، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، وتخصص المصنع في إنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلو فولت، إضافة إلى إنتاج مهمات الـ GIS جهود 66 و220 و500 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق، مشيرةً إلى أن نسبة المكون المحلي للمشروعات الكهربائية حوالي 100%، من مهمات الشبكات، وتوزيع الكهرباء.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ (http://egyptera.org/ar) وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121) أما في حالة وجود أي شكاوي يرجى الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها 16528.

 

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