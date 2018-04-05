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الوطن

بوتين: روسيا والصين ستواصلان نهجهما نحو تعزيز الروابط الاقتصادية

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
بوتين: روسيا والصين ستواصلان نهجهما نحو تعزيز الروابط الاقتصادية

بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده والصين ستواصلان نهجهما نحو تعزيز الصداقة والروابط الاقتصادية بينهما.

وقال بوتين - خلال استقباله وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في موسكو وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه من المقرر عقد عدد من اللقاءات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية هذا العام، ففي يونيو لدينا قمة منظمة شنجهاي للتعاون في الصين، وبعد ذلك لدينا عدد من اللقاءات على هامش مختلف الفعاليات الكبرى مثل اجتماعات (بريكس) ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ".

وهنأ رئيس الروسي، جمهورية الصين على اختتام دورة مجلس نواب الشعب التي صدر خلالها عدد من القرارات الهامة بالنسبة إلى تطوير البلاد. بدوره، قدم الوزير الصيني للرئيس الروسي مجددا التعازي في مأساة (كيميروفو) التي أسفرت عن مصرع 64 شخصا نتيجة حريق اندلع في محل تجاري.

كما هنأه بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا، قائلا: "إعادة انتخابكم يتجاوب مع توقعات الجانب الصيني واحتياجات تطوير العلاقات الصينية الروسية".

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