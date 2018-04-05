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الوطن

تأجيل دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري عن جرائمها في حق مصر

منذ 48 دقيقة
كتب: محمد عيسى
تأجيل دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري عن جرائمها في حق مصر

مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر لجلسة 7 يونيو المقبل، حملت الدعوى رقم 52174 لسنه 71قضائية .

وقال المحامي حميدو جميل مقيم الدعوى، إنه بعد تكشف الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، التي تحظر على الدول التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.. ومن حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضي الدولية ضد قطر لمطالبتها لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق مصر من أضرار".

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