تفاصيل| محكمة ألمانية تطلق سراح بوتشيمون وتبقيه تحت الرقابة القضائية

أمرت محكمة ألمانية، مساء الخميس، بالإفراج عن الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون مع ابقائه تحت رقابة قضائية، معتبرة أن تسليمه الى اسبانيا لا يمكن أن يتم الا بسبب تهم تتعلق باختلاس أموال عامة وليس بتهمة العصيان كما تطلب مدريد.

وقالت محكمة شليسفيغ-هولشتاين حيث أودع بوتشيمون السجن، ان القانون الالماني لا يأخذ في الاعتبار تهمة "العصيان" الموجهة اليه من القضاء الاسباني في مذكرة التوقيف الاوروبية.

وأضافت أن وحدها اتهامات اختلاس الأموال العامة المرتبطة بتنظيم استفتاء حول استقلال كاتالونيا في أكتوبر يمكن ان تكون سببا لتسليمه إلى إسبانيا لكنها لا تبرر بقاءه في السجن.