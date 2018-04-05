افتتاح كوميديا "البؤساء" على مسرح ميامي بمشاركة رنا سماحة

كشف المسرح الكوميدى، عن البوستر الخاص بالعرض المسرحى "كوميديا البؤساء" للمخرجة مروة رضوان، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى التابعة للبيت الفني للمسرح.

وأكدت مروة رضوان في تصريح لـ"الوطن": "العرض سيفتتح الأسبوع المقبل على مسرح ميامي، وتحديد يوم الافتتاح يتوقف على مشاهدة الرقابة للعرض، ويرجح أن يكون الافتتاح الأحد أو الخميس المقبل".

والمسرحية مأخوذة عن نص "البؤساء"، للكاتب الفرنسى الشهير فيكتور هوجو، وأوضحت مروة أن المسرحية تقدم بطريقة مختلفة عن النص الأصلي، من خلال البحث عن نقاط مضيئة في حياة البطل.

"كوميديا البؤساء" من بطولة رنا سماحة، التي تخوض تجربتها المسرحية على مسارح البيت الفني، ورامي الطومباري، محمد عبده، محمود عزت، وإيهاب الزناتى، عمرو كمال بدير، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا رمضان، دنيا سامى، يوسف ذكري، مريم البحراوي، وأكرم عمران، بجانب فرقة "بلاك تيما"، وفرقة استعراضية روسية، واستعراضات رشا مجدي، وأشعار أحمد حسن راؤول، والعمل من إخراج مروة رضوان، وإشراف عام أحمد السيد.