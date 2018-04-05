تسجيل الدخول

الوطن

افتتاح كوميديا "البؤساء" على مسرح ميامي بمشاركة رنا سماحة

منذ 27 دقيقة
كتب: الهام زيدان
افتتاح كوميديا "البؤساء" على مسرح ميامي بمشاركة رنا سماحة

أفيش "كوميديا البؤساء"

كشف المسرح الكوميدى، عن البوستر الخاص بالعرض المسرحى "كوميديا البؤساء" للمخرجة مروة رضوان، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى التابعة للبيت الفني للمسرح.

وأكدت مروة رضوان في تصريح لـ"الوطن": "العرض سيفتتح الأسبوع المقبل على مسرح ميامي، وتحديد يوم الافتتاح يتوقف على مشاهدة الرقابة للعرض، ويرجح أن يكون الافتتاح الأحد أو الخميس المقبل".

والمسرحية مأخوذة عن نص "البؤساء"، للكاتب الفرنسى الشهير فيكتور هوجو، وأوضحت مروة أن المسرحية تقدم بطريقة مختلفة عن النص الأصلي، من خلال البحث عن نقاط مضيئة في حياة البطل.

"كوميديا البؤساء" من بطولة رنا سماحة، التي تخوض تجربتها المسرحية على مسارح البيت الفني، ورامي الطومباري، محمد عبده، محمود عزت، وإيهاب الزناتى، عمرو كمال بدير، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا رمضان، دنيا سامى، يوسف ذكري، مريم البحراوي، وأكرم عمران، بجانب فرقة "بلاك تيما"، وفرقة استعراضية روسية، واستعراضات رشا مجدي، وأشعار أحمد حسن راؤول، والعمل من إخراج مروة رضوان، وإشراف عام أحمد السيد.

أخبار متعلقة

قريباً..

قريباً.. "المحاكمة" على مسرح ميامى
عرض مائى على مسرح ميامى.. طب تيجى إزاى؟

عرض مائى على مسرح ميامى.. طب تيجى إزاى؟
حملة لإغلاق «كباريه» يصطاد زبائن مسرح «ميامى»

حملة لإغلاق «كباريه» يصطاد زبائن مسرح «ميامى»
رئيس «البيت الفنى»: «الإنتاج الحربى» تتولى تطوير المسارح المغلقة.. وتسلم «العائم» و«الليسيه» الشهر الحالى

رئيس «البيت الفنى»: «الإنتاج الحربى» تتولى تطوير المسارح المغلقة.. وتسلم «العائم» و«الليسيه» الشهر الحالى

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

الأقباط يحتفلون بـ«خميس العهد» وسط إجراءات أمنية مشددة

الأقباط يحتفلون بـ«خميس العهد» وسط إجراءات أمنية مشددة

"عبد العال" يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

"عبد العال" يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

ممثل فلسطين بالبرلمان العربي: البيان الختامي لا يليق بقضيتنا

ممثل فلسطين بالبرلمان العربي: البيان الختامي لا يليق بقضيتنا

محافظ قنا يزور حاضنة الأعمال التكنولوجية في "هندسة الأزهر"

محافظ قنا يزور حاضنة الأعمال التكنولوجية في "هندسة الأزهر"

ضبط طن صابون سائل وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر في الإسماعيلية

ضبط طن صابون سائل وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر في الإسماعيلية

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل