تسجيل الدخول

الوطن

السودان: احتجاز 16 رجل أعمال و3 ضباط مخابرات على خلفية «الثراء الحرام»

منذ 30 دقيقة
كتب: رنا على ووكالات

من النسخة الورقية

العدد : 2168

جميع الأعداد

السودان: احتجاز 16 رجل أعمال و3 ضباط مخابرات على خلفية «الثراء الحرام»

صورة أرشيفية

اعتُقل، اليوم، 16 من رجال الأعمال و3 ضباط أمن ومصرفيون كبار فى قضايا تتعلق بالاقتصاد السودانى، وفقاً لما ذكرته وكالة «سبوتينيك» الروسية.

واستدعت الأجهزة الأمنية السودانية عدداً آخر من رجال الأعمال والموظفين للتحقيق معهم، وأطلقت سراح بعضهم، حسب صحيفة «الانتباهة» السودانية.

شملت قائمة المحتجزين 3 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات، أحدهم كان مديراً للأمن السياسى السابق بجهاز المخابرات.

ومن القطاع المصرفى اعتُقل مدير عام بنك فيصل الإسلامى، ورئيس لإحدى الشركات الكبرى فى السودان.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن جميع المعتقلين «إن تثبتت عليهم تهمة سيقدمون للمحاكمة»، طبقاً لقانون «الثراء الحرام.. من أين لك هذا». فيما كشف الرئيس السودانى عمر البشير، أمام البرلمان، عن وجود «شبكات مترابطة تستهدف تخريب الاقتصاد القومى»، وأكد متابعته للإجراءات بقوله: «لن يفلت أحد من العقاب».

وفى سياق آخر، استعادت القوات الأمنية السودانية، أمس، من ليبيا، سبع سودانيات ينتمين لتنظيم «داعش» الإرهابى. وذكرت وكالة «فرانس برس» الإخبارية أنه تم عرض السودانيات السبع وهن يرتدين الملابس السودانية التقليدية ويضعن غطاء الرأس أمام الصحفيين فى مطار الخرطوم، حيث استقبلهن أقاربهن بالتكبير وكان بصحبتهن ثلاثة أطفال. وأعلن مسئولون أمنيون أن المجموعة التى تضم شقيقتين (توأم) وصلت من مدينة مصراتة الليبية.

وقال العميد فى جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى تيجانى إبراهيم، لـ«فرانس برس»: «إن النساء السبع ينتمين إلى تنظيم داعش وبعضهن شاركن فى القتال».

أخبار متعلقة

السودان يتسلم 10 من مواطنيه قاتلوا بصفوف "داعش ليبيا"

السودان يتسلم 10 من مواطنيه قاتلوا بصفوف "داعش ليبيا"
وزير الري: استئناف مفاوضات سد النهضة في السودان الأربعاء المقبل

وزير الري: استئناف مفاوضات سد النهضة في السودان الأربعاء المقبل
انعقاد الآلية الرباعية للتشاور بين السودان ومصر بالخرطوم الشهر الجاري

انعقاد الآلية الرباعية للتشاور بين السودان ومصر بالخرطوم الشهر الجاري
جنوب السودان: الفترة الانتقالية لعمل الحكومة تستمر حتى أغسطس 2018

جنوب السودان: الفترة الانتقالية لعمل الحكومة تستمر حتى أغسطس 2018

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

الأقباط يحتفلون بـ«خميس العهد» وسط إجراءات أمنية مشددة

الأقباط يحتفلون بـ«خميس العهد» وسط إجراءات أمنية مشددة

رؤساء البرلمانات العربية لـ"السيسي": استكمل نجاحك.. ومصر وطنا الثاني

رؤساء البرلمانات العربية لـ"السيسي": استكمل نجاحك.. ومصر وطنا الثاني

علي عبدالعال: نرفض قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

علي عبدالعال: نرفض قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

"عبد العال" يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

"عبد العال" يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

ممثل فلسطين بالبرلمان العربي: البيان الختامي لا يليق بقضيتنا

ممثل فلسطين بالبرلمان العربي: البيان الختامي لا يليق بقضيتنا

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل