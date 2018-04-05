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الوطن

افتتاح أول سينما فى السعودية 18 أبريل.. و«النمر الأسود» باكورة عروضها

منذ 27 دقيقة
كتب: عبدالله إدريس

من النسخة الورقية

العدد : 2168

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افتتاح أول سينما فى السعودية 18 أبريل.. و«النمر الأسود» باكورة عروضها

صورة أرشيفية

تُفتتح أول صالة عرض سينمائى بالسعودية فى الثامن عشر من الشهر الحالى، ويُعرض فيها فيلم الحركة الأمريكى «النمر الأسود»، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» فإن هذه الخطوة ضمن صفقة تم الاتفاق عليها مع أكبر سلسلة سينمائية فى العالم «إيه إم سى»، لفتح 40 صالة سينما فى 15 مدينة سعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وكان العام الماضى قد شهد بداية أكبر حملة ترفيه فى المملكة كجزء من رؤية 2030 ضمن الخطة الطموحة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى يتبناها ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، وكانت فى السعودية دور سينما فى السبعينات، ولكنها أُغلقت بناء على طلب رجال الدين المتشددين، وبحسب تقارير إعلامية فقد حذر المفتى الأكبر، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، من «فساد» دور السينما، قائلاً إنهم سيفسدون الأخلاق إذا سمح لهم بذلك.

وبحسب الإذاعة البريطانية، فإن السعوديين متحمسون للإعلام والثقافة الغربية، لكنهم كانوا محصورين فى تحديد ما يُعرض على هواتفهم وعبر القنوات الفضائية فى المنزل، وتعتقد كل من السلطات السعودية ومشغلى السينما أن هناك سوقاً ضخمة غير مستغلة يمكن أن تولّد ما يصل إلى مليار دولار فى مبيعات التذاكر السنوية عبر 350 دار عرض سينمائى ومسرحاً بحلول عام 2030.

وستكون أول شاشة يتم فتحها فى منطقة الملك عبدالله الاقتصادية بالعاصمة، وقال مصدر لوكالة رويترز إن أول فيلم سيُعرض هو فيلم «النمر الأسود»، وأضاف أن دور السينما لن يتم الفصل فيها بين الجنسين.

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