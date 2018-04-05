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الوطن

أحمد السيد: "طايع" يسافر إلى الأقصر الأسبوع المقبل وبعدها سويسرا

منذ 20 دقيقة
كتب: الهام زيدان
أحمد السيد: "طايع" يسافر إلى الأقصر الأسبوع المقبل وبعدها سويسرا

أحمد السيد

قال أحمد السيد، المنتج المنفذ لمسلسل "طايع"، إن أسرة المسلسل تواصل تصوير مشاهد المسلسل مع المخرج عمرو سلامة، وانتهت من تصوير 70% من مشاهد المسلسل، وتستعد حاليًا للانتقال إلى الأقصر، ومن المتوقع أن تستغرق وقت الاستقرار بالأقصر ثلاثة أسابيع، وذلك لتصوير عدد من مشاهد المسلسل، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان المقبل.

وأضاف "السيد" لـ"الوطن"، "وبعد العودة من الأقصر سيسافر بعض فناني المسلسل إلى سويسرا، ثم العودة إلى التصوير فى القاهرة".

مسلسل "طايع"، تدور أحداثه فى صعيد مصر، وخلال مشوار بطل العمل تواجهه العديد من العقبات والصعوبات التى يتغلب عليها، والعمل من تأليف محمد دياب، وخالد دياب، وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة، للمنتجين رامي إمام وهشام تحسين. 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب عمرو يوسف عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدى ومحمد على وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوى، وعدد آخر من الفنانين.

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