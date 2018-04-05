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الوطن

"الإسلامي للتنمية" يوقع اتفاقيات تمويل بأكثر من 640 مليون دولار

منذ 21 دقيقة
كتب: وكالات
"الإسلامي للتنمية" يوقع اتفاقيات تمويل بأكثر من 640 مليون دولار

البنك الإسلامي للتنمية

وقع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالاجتماع السنوي الـ 43 المنعقد في تونس اتفاقيات تمويل بقيمة أكبر من 640 مليون دولار.

وشهدت الجلسة الختامية لاجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس، توقيع عدد من اتفاقيات التمويل يقوم البنك بموجبها بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في 10 دول من الدول الأعضاء بقيمة 641 مليون دولار، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأفاد الوكالة، البنك وقع اتفاقيات مع تونس بقيمة 184 مليون دولار، بنجلاديش بـ 128 مليون دولار، بنين بـ 121 مليون دولار، كوت ديفوار بـ 125 مليون دولار، وغامبيا بـ 25 مليون دولار.

فيما قدم "الإسلامي للتنمية" تمويلاً لموريتانيا بـ 2.6 مليون دولار، فضلاً عن توقيع اتفاقية منحة مع السودان بمبلغ 56 مليون دولار لإعادة إعمار منطقة دارفور بغرب السودان في نطاق برنامج فاعل خير الذي يديره البنك.

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