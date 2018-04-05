20 أبريل.. انطلاق الدورة الثانية من أول ملتقى يجمع بين السينما والطب

تنطلق في القاهرة، فعاليات الدورة الثانية من ملتقى ميدفيست في الفترة من 20 إلى 22 من إبريل الجاري، والذي يهدف إلى اكتشاف أرض مشتركة بين الطب والأفلام السينمائية، من خلال عرض أفلام لها علاقة بالطب، وبالصحة النفسية، والجسدية بشكل عام، حيث يعقب كل عرض مناقشة مفتوحة يديرها مجموعة من الخبراء من صناع الأفلام، والأكاديميين، والأطباء النفسيين، بالإضافة إلى مشاركة طلاب من كليات الطب المختلفة.

ويستهدف الملتقى في دورته الثانية والتي تحمل شعار (عنها) التركيز على صحة المرأة، من خلال مناقشة تناول السينما لموضوعات صحية تمس المرأة بشكل مباشر، مثل البلوغ، والحمل، والولادة، واكتئاب ما بعد الولادة، والأمومة، والختان، وسرطان الثدي، والعنف، والتميز ضد المرأة وتأثيره النفسي، وغيرها من الموضوعات.

وستقام عروض الملتقى داخل القاهرة بسينما كريم بوسط البلد، والتى ستنتقل فيما بعد إلى مدينة الأسكندرية، ثم إلى عدد من محافظات الصعيد والدلتا، حيث يحرص الملتقى هذا العام على توسيع قاعدة الجمهور، بهدف زيادة الوعي العام ببعض المشكلات الصحية و العقلية التي يعاني منها المجتمع.

يذكر أن ملتقى ميدفيست تأسس في مصر من قبل الدكتور مينا النجار، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية و البارإكلينيكية، وممثل، والدكتور خالد علي، محاضر أول في طب الشيخوخة في برايتون، ومدرسة سسكس الطبية، ومراسل إعلامي، وناقد سينمائي، بجريدة العلوم الإنسانية الطبية في المملكة المتحدة.

ويقام المهرجان بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الثقافي البريطاني، ومعهد جوتة، شركة ريد ستار فيلمز للإنتاج الفني، و شركة ماد سوليشينزللإنتاج الفني، وزاوية، وجزويت الأسكندرية، وروتاري هليوبلس النزهة، والقوي الناعمة للإنتاج الفني، وستوديو ذات، ومركز دوار للفنون، والإتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب.