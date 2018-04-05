تسجيل الدخول

الوطن

20 أبريل.. انطلاق الدورة الثانية من أول ملتقى يجمع بين السينما والطب

منذ 58 دقيقة
كتب: ضحى محمد
20 أبريل.. انطلاق الدورة الثانية من أول ملتقى يجمع بين السينما والطب

مهرجان

تنطلق في القاهرة، فعاليات الدورة الثانية من ملتقى ميدفيست في الفترة من 20 إلى 22 من إبريل الجاري، والذي يهدف إلى اكتشاف أرض مشتركة بين الطب والأفلام السينمائية، من خلال عرض أفلام لها علاقة بالطب، وبالصحة النفسية، والجسدية بشكل عام، حيث يعقب كل عرض مناقشة مفتوحة يديرها مجموعة من الخبراء من صناع الأفلام، والأكاديميين، والأطباء النفسيين، بالإضافة إلى مشاركة طلاب من كليات الطب المختلفة.

ويستهدف الملتقى في دورته الثانية والتي تحمل شعار (عنها) التركيز على صحة المرأة، من خلال مناقشة تناول السينما لموضوعات صحية تمس المرأة بشكل مباشر، مثل البلوغ، والحمل، والولادة، واكتئاب ما بعد الولادة، والأمومة، والختان، وسرطان الثدي، والعنف، والتميز ضد المرأة وتأثيره النفسي، وغيرها من الموضوعات.

وستقام عروض الملتقى داخل القاهرة بسينما كريم بوسط البلد، والتى ستنتقل فيما بعد إلى مدينة الأسكندرية، ثم إلى عدد من محافظات الصعيد والدلتا، حيث يحرص الملتقى هذا العام على توسيع قاعدة الجمهور، بهدف زيادة الوعي العام ببعض المشكلات الصحية و العقلية التي يعاني منها المجتمع.

يذكر أن ملتقى ميدفيست تأسس في مصر من قبل الدكتور مينا النجار، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية و البارإكلينيكية، وممثل، والدكتور خالد علي، محاضر أول في طب الشيخوخة في برايتون، ومدرسة سسكس الطبية، ومراسل إعلامي، وناقد سينمائي، بجريدة العلوم الإنسانية الطبية في المملكة المتحدة.

ويقام المهرجان بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الثقافي البريطاني، ومعهد جوتة، شركة ريد ستار فيلمز للإنتاج الفني، و شركة ماد سوليشينزللإنتاج الفني، وزاوية، وجزويت الأسكندرية، وروتاري هليوبلس النزهة، والقوي الناعمة للإنتاج الفني، وستوديو ذات، ومركز دوار للفنون، والإتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب.

أخبار متعلقة
غدا.. "صحة المرأة" تنظم مؤتمر عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

غدا.. "صحة المرأة" تنظم مؤتمر عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي
الإثنين.. برنامج تدريبي في "الصحة النفسية" عن "الإجهاد الحراري"

الإثنين.. برنامج تدريبي في "الصحة النفسية" عن "الإجهاد الحراري"
جامعة المنوفية تنظم ندوة طبية إرشادية للحفاظ على صحة المرأة

جامعة المنوفية تنظم ندوة طبية إرشادية للحفاظ على صحة المرأة
انطلاق المؤتمر الطبي لـ"صحة المرأة" للأشعة اليوم

انطلاق المؤتمر الطبي لـ"صحة المرأة" للأشعة اليوم
غدا.. ختام المؤتمر الطبي لـ"صحة المرأة" للأشعة

غدا.. ختام المؤتمر الطبي لـ"صحة المرأة" للأشعة

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

بالفيديو| عمرو مصطفى يستعيد الذكريات بـ"كراكيب"

بالفيديو| عمرو مصطفى يستعيد الذكريات بـ"كراكيب"

مصادر: تعليمات بـ"الصحة" بمراقبة أماكن تصنيع وبيع "أسماك شم النسيم"

مصادر: تعليمات بـ"الصحة" بمراقبة أماكن تصنيع وبيع "أسماك شم النسيم"

3 أطعمة ومشروبات قد تؤدي للوفاة.. بينها الكولا

3 أطعمة ومشروبات قد تؤدي للوفاة.. بينها الكولا

آلاء لاشين تحاور نوال الزغبي في "قالوا وقلنا" على شاشه "الأولى"

آلاء لاشين تحاور نوال الزغبي في "قالوا وقلنا" على شاشه "الأولى"

وكيل "الصحة" يزور ميت غمر لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سي

وكيل "الصحة" يزور ميت غمر لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سي

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل