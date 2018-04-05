"مبادرة السيسي" تصرف علاج فيروس سي بالمجان لـ14 ألف و700 مواطن

انتهت قوافل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي بحلول عام 2020، من صرف العلاج بالمجان لصالح 14 ألف و700 مواطن ثبت إصابتهم بالفيروس بعد إجراء الفحوصات الخاصة بهم في "القوافل".

وقال الدكتور يحيى الشاذلي، المنسق العام لـ"المبادرة"، إنه تم فحص 552 ألف مواطن، ثبت وجود أجسام مضادة للفيروس لدى 100 ألف منهم، فيما تم إجراء مزيد من الفحوصات التي أثبتت وجود الفيروس في أكباد 32 ألف منهم، وتم صرف العلاج لـ14 ألف و700 مريض منهم حتى الآن.

وأضاف "الشاذلي"، في تصريح لـ"الوطن"، أنه تم فحص 23 ألف و500 مواطن في مراكز صحة الأسرة المنضمة مؤخراً لـ"المبادرة"، تواجد الأجسام المضادة في أجساد 1700 منهم، وثبت وجود الفيروس لدى 123 مواطنا.