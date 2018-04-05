مبادرة الاكتشاف المبكر لـ"الأمراض" تكشف ميول 2220 مواطن لمرض السكري

حصلت "الوطن"، على قائمة بنتائج مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاكتشاف المبكر لـ3 أمراض غير معدية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي، والتي بدأتها وزارة الصحة والسكان مؤخراً، بالإضافة للمبادرة الأصلية التي عالجت فيها الدولة قرابة مليون ونصف مليون مواطن.

وتضمنت النتائج حتى الآن، اكتشاف 3 آلاف و500 مواطن أصحاب مرض ضغط عالي، وألفي و220 مواطن لديهم ميل لمرض السكر، وألفي و155 مواطن أصحاب مرض سكر، و730 مواطن لديهم "نحافة"، و14 ألف و500 مواطن لديهم وزن عادي، و10 آلاف و200 مواطن لديهم وزن زائد، و11 ألف و50 مواطن لديهم "سمنة"، و3 آلاف و350 مواطن يعانون من "سمنة مفرطة".