تحرير 57 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق بمطروح، من ضبط 57 مخالفة متنوعة، وتحرير محاضر بها، وسلمت المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك، اليوم، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح، بإشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، وتوجيهه بتثكيف عدد الحملات المكبرة بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير محاضر إشغالات، وتعدي على الطريق العام، وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 638 حالة متنوعة أخرى.