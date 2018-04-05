تسجيل الدخول

الوطن

برلماني: التهرب من الضرائب سببه كثرتها وعشوائيتها

أمس PM 11:33
كتب: شريف سليمان
برلماني: التهرب من الضرائب سببه كثرتها وعشوائيتها

محمد إسماعيل عضو مجلس النواب

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن التهرب الضريبي ناتج من الخوف من الضرائب، بسبب ارتفاعها بشكل ضخم جدًا، وهذا أدى للتهرب الضريبي بأرقام كبيرة جدًا.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن مصلحة الضرائب تحاسب أي شخص يتقدم بإقرار ضريبي بشكل تقديري وعشوائي، وهذا أمر لا يجب أن يستمر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيتولى مسألة المصانع والمحال المغلقة، لإعادة فتحها مع جدولة المديونيات الخاصة بهذه المنشآت.

وطالب عضو مجلس النواب المواطنين بإرسال شكواهم، لحل أزمة الضرائب، وفتح المصانع والمحال المغلقة.

أخبار متعلقة
وزير المالية: نحتاج إلى التوسع في مواجهة التهرب الضريبي

وزير المالية: نحتاج إلى التوسع في مواجهة التهرب الضريبي
نائب يطالب بتغليظ عقوبة التهرب الضريبي واعتبارها جريمة مخلة بالشرف

نائب يطالب بتغليظ عقوبة التهرب الضريبي واعتبارها جريمة مخلة بالشرف
"عبدالعال" يؤجل حسم المادة 32 بـ"ذوي الإعاقة" خوفًا من التهرب الضريبي

"عبدالعال" يؤجل حسم المادة 32 بـ"ذوي الإعاقة" خوفًا من التهرب الضريبي
اجتماع عاجل لأطباء الدقهلية للرد على ترحيل أطباء بتهم التهرب الضريبي

اجتماع عاجل لأطباء الدقهلية للرد على ترحيل أطباء بتهم التهرب الضريبي
بالفيديو| وقفة احتجاجية لأطباء الدقهلية بعد ضبط 3 بتهمة التهرب الضريبي

بالفيديو| وقفة احتجاجية لأطباء الدقهلية بعد ضبط 3 بتهمة التهرب الضريبي
أسامة سلطان: الوضع الحالي يزيد من معدلات التهرب الضريبي

أسامة سلطان: الوضع الحالي يزيد من معدلات التهرب الضريبي
إحالة 21 شركة تلاعبت في فواتير البيع إلى التهرب الضريبي

إحالة 21 شركة تلاعبت في فواتير البيع إلى التهرب الضريبي
7 مارس.. "المالية" تنظم مؤتمرا عن مكافحة التهرب الضريبي

7 مارس.. "المالية" تنظم مؤتمرا عن مكافحة التهرب الضريبي
"المالية": أساليب غير تقليدية لمكافحة التهرب الضريبي

"المالية": أساليب غير تقليدية لمكافحة التهرب الضريبي

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

موسى مصطفى موسى: سأتكاتف مع السيسي لأجل مصر.. وسعيد بنجاحه

موسى مصطفى موسى: سأتكاتف مع السيسي لأجل مصر.. وسعيد بنجاحه

"صحة مطروح" تضبط 100 كيلو أسماك مملحة فاسدة

"صحة مطروح" تضبط 100 كيلو أسماك مملحة فاسدة

964 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

964 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

تكريم القائمين على الانتخابات باحتفالية "كلنا معاك" في الغربية

تكريم القائمين على الانتخابات باحتفالية "كلنا معاك" في الغربية

ناقد رياضي: محمد صلاح رفع طموحات المصريين في كأس العالم

ناقد رياضي: محمد صلاح رفع طموحات المصريين في كأس العالم

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل