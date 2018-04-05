برلماني: التهرب من الضرائب سببه كثرتها وعشوائيتها

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن التهرب الضريبي ناتج من الخوف من الضرائب، بسبب ارتفاعها بشكل ضخم جدًا، وهذا أدى للتهرب الضريبي بأرقام كبيرة جدًا.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن مصلحة الضرائب تحاسب أي شخص يتقدم بإقرار ضريبي بشكل تقديري وعشوائي، وهذا أمر لا يجب أن يستمر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيتولى مسألة المصانع والمحال المغلقة، لإعادة فتحها مع جدولة المديونيات الخاصة بهذه المنشآت.

وطالب عضو مجلس النواب المواطنين بإرسال شكواهم، لحل أزمة الضرائب، وفتح المصانع والمحال المغلقة.