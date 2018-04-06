عبد الحميد الهجان: انطلاق دوري "صحة قنا 2018" 18 أبريل

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، عن انطلاق دوري "صحة قنا لكرة القدم الخماسية" لعام 2018، الذي تنظمه مديرية الصحة بقنا للعاملين بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لها، 18 أبريل الجاري.

وأوضح الهجان، أن الدوري سينظم خلال الفترة ما بين 18 و30 من الشهر الجاري، بالصالة المغطاة بنادي البحر بقنا، بمشاركة 16 فريقا، هي (إدارة أبوتشت- إدارة فرشوط- إدارة نجع حمادي- إدارة الوقف- إدارة قنا- إدارة قوص- إدارة نقادة- المديرية 1- المديرية 2- المستشفى الجامعي- مركز الأورام- مستشفى قنا العام- هيئة الإسعاف- التأمين الصحي- مستشفى نجع حمادي العام- مستشفى قفط التعليمي)، مشيرا إلى أن تنظيم الدوري يأتي في إطار حرص مديرية الصحة على إقامة أنشطة اجتماعية ورياضية، بهدف تقوية الروابط بين العاملين بمختلف الإدارات والهيئات الصحية، وخلق جو من التواصل بينهم.

وأشار محافظ قنا إلى، أن هذا الدوري هو الثاني الذي تنظمه مديرية الصحة حيث سبق وأن نظمت الدوري الأول عام 2016، لافتا إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة يساهم في تعزيز التواصل بين العاملين بكافة أنحاء المحافظة، داعيا المشاركين إلى ضرورة التحلي بالأخلاق والروح الرياضية، للحفاظ على سلامتهم خلال المنافسات متمنيا التوفيق لجميع المشاركين.