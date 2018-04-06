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الوطن

أحمد سعيد: السولية وجمعة مرشحان للانضمام للمنتخب الوطني

اليوم AM 01:20
كتب: شريف سليمان
أحمد سعيد: السولية وجمعة مرشحان للانضمام للمنتخب الوطني

عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلي

توقع الإعلامي أحمد سعيد، انضمام عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلي، وأحمد جمعة مهاجم النادي المصري البورسعيدي للمنتخب الوطني، مؤكدًا أنهما سيكون لهما دورًا مع منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأضاف سعيد، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فصائية "النهار وان"، أنهما سيتواجدان في معسكر المنتخب المصري الأخير.

وأضاف الإعلامي عبدالناصر زيدان، خلال حواره بنفس البرنامج، أنه من المحتمل أن ينضم إليهما وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي.

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، التي ستنظمها روسيا في صيف العام الجاري 2018، بعد غياب استمر 28 عامًا.

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