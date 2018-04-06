الجندي: "لا يجوز للشاب أن يمسك يد مخطوبته.. والخلوة بينهما مصيبة"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الأسر المصرية تفتقد تنفيذ تعاليم الدين في فترة الخطبة، موضحًا أنه لا يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته أو يمسها، مؤكدًا: "الخطوبة وعد بالزواج، يعني لا يمسك يدها ولا يخرج معها، ولا يسهر معها".

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "تقول فتاة أحيانًا لخطيبها ماما ليست في المنزل تعال اجلس أو اخرج معايا، وبكل بجاحة تجد الأم تقول أصله خطيبها، وهذه مصيبة".

وتابع: "بعض الرجال عندما يحصلون على مرادهم من الفتاة يهربون منها، ويظنون أنه ليس الأول في حياتها، والفتاة تعتقد بأنها تنوله مراده حتى تمسكه من يده، على قدر تمنعها على قدر وصولها لطلبها".