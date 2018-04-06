محمد بن سلمان: إيران العدو الأكبر بالمنطقة وليس الطائفة الشيعية

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إن إيران اختارت أن تكون العدو الأول للمنطقة، مشيرا إلى أنها ليست الخطر الأكبر للمنطقة ولكن إذا لم يتم التعامل معها ستتحول إلى خطر أكبر.

وأضاف بن سلمان في تصريحات نقلتها عنه "سكاي نيوز"، أن العدو الأكبر في المنطقة هو النظام الإيراني وليس الطائفة الشيعية، لافتا إلى أن الإسلام مختلف تماما عن كل ما يحاول المتطرفون الترويج له.

وأشار إلى أن الطائفة الشيعية في المملكة السعودية لديها مدارس خاصة وتمارس حقوقها بشكل طبيعي.

على جانب أخر، أكد بن سلمان، أنه لولا تدخل التحالف العربي في اليمن لتكررت مأساة داعش في العراق، موضحا أن التحالف لا يهاجم إلا الانقلابين وفي أماكن الصراع التي ينطلقون منها.

وعن القضية الفلسطينية أفاد "لا نقرر بالنيابة عن الفلسطينيين وما يتوافق عليه الشعب الفلسطيني سندعمه بالكامل".