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الوطن

برلماني بالبحيرة يتقدم بطلب إحاطة لـ"النواب" لتطهير بحيرة إدكو

منذ 12 دقيقة
كتب: الوطن
برلماني بالبحيرة يتقدم بطلب إحاطة لـ"النواب" لتطهير بحيرة إدكو

محمد زين الدين

طالب محمد عبد الله زين الدين، نائب حزب مستقبل وطن عن دائرة أبوحمص وإدكو بمحافظة البحيرة، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالبحيرات في مصر وتقليل التلوث بها من أجل زيادة إنتاجها من الأسماك. 

وأشار زين الدين، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى تراجع الإنتاج السمكي في مصر، بسبب تلوث البحيرات على الرغم من تكليفات القيادة السياسية، بالاهتمام بالثروة السمكية.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن بُحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، إحدى البحيرات التي تعاني من إهمال شديد وتلوث يؤثر سلبا على إنتاجيتها من الأسماك، بسبب استقبال مياهها كل أنواع الملوثات، لافتا إلى أنها تستقبل مياه الصرف الزراعي عن طريق ثلاثة مصارف هي مصرف إدكو الخيري، ومصرف طرد البوصيلي، ومصرف طرد برسيق، مضيفا أن هناك أكثر من 20 محطة للصرف الصحي تصب داخل المصارف التي تصب في البحيرة، مما يؤدي إلى نفوق الأسماك في البحيرة وتراجع إنتاجها.

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