"الإنتاج الحربي" و"الهجرة": تصنيع هراس الطرق "أمير" بأياد مصرية

في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الإنتاج الحربي والهجرة، وقعت وزارة الإنتاج الحربي اتفاقًا يقضي بتصنيع اختراع العالم المصري عبدالحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون، والمسمى بـ "الهراس أمير" في مصانع الإنتاج الحربي، بنسبة تصنيع محلي تصل لـ 60%، ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق دون تشققات في الأسفلت مستقبلًا.

وأكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، انحيازه الدائم للعلم والعلماء المصريين بالداخل والخارج، مشيدا بجهد وزارة الهجرة في ربط عقول أبنائنا المهاجرة بالوطن وتقديمها لابتكاراتهم وثمار خبراتهم بالخارج ليفيدوا بها وطنهم.

وأشار العصار إلى اهتمام الوزارة بالابتكارات الجديدة خاصةً التي يقدمها مصريون لإنتاج منتجات مصرية 100%.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالجهود المبذولة للتنسيق مع اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي؛ للاستفادة العملية من خبرات علماء مصر بالخارج، وأشارت إلى حرص الوزير العصار على تعزيز الصناعات الوطنية بالاستفادة بكل الخبرات المصرية بالداخل والخارج، مشيرةً إلى حرص وزير الإنتاج الحربي على حضور مؤتمرات مصر تستطيع ومتابعة كل ما يقدم من أفكار وابتكارات وجهد علمي.

كما هنأت وزيرة الهجرة الدكتور عبدالحليم؛ لبداية تطبيق اختراعه وهو معدة عبارة عن هراس يمكنه رصف الطرق دون تشققات مثل الطرق التقليدية، ليكمل سلسلة التعاون بين وزارتي الهجرة والإنتاج الحربي، والذي بدأ خلال مؤتمر "مصر تستطيع بعلمائها" الذي أطلقته الوزارة في ديسمبر 2016.

يعد الهراس "أمير" الذي ابتكره الدكتور عبدالحليم، واحدًا من الأجهزة التي ابتكرها في كندا، والتي تمثل حلا عمليا لرصف الطرق بفعالية وكفاءة.

ومن المقرر أن يتم تصنيع الهراس في مصانع الإنتاج الحربي بعقول وأياد مصرية، ليضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها الوزارة بالتعاون مع علماء وخبراء مصر بالتنسيق مع الشركاء من الوزارات والمؤسسات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص.