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الوطن

بالصور| "كفر الشيخ الأزهرية" تناقش الاستعدادات للامتحانات

منذ 27 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| "كفر الشيخ الأزهرية" تناقش الاستعدادات للامتحانات

رئيس منطقة كفر الشيخ الازهرية يناقش استعدادات الامتحانات

أكد الشيخ أشرف النجار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، مراعاة الدقة عند وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وعدم الوقوع في دائرة أخطائه، مع تجنب تكرار الأسئلة التي وردت في الأعوام السابقة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي، عقده بمقر المنطقة مع موجهي العموم، ومديري المراحل بالمنطقة، لمناقشة آخر استعدادات الامتحانات للفصل الدراسي الثاني.

وتناول الاجتماع، متابعة التقارير المقدمة عن متابعة معاهد الفترة المسائية خلال الفترة السابقة، ومناقشة الإيجابيات والمعوقات التي رصدت بها، حيث أشادت التقارير في عدد من المعاهد الابتدائية التي بها رياض أطفال، وعلى رأسها معاهد محلة دياي، وإبيانة، والقني الابتدائي.

ومن جانبه، وجه رئيس المنطقة على الفور بضرورة إعداد تكريم لقادتها والعاملين بها خلال الفترة المقبلة.

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