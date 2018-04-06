الاتحاد الأوروبي يوصي برفع الفحوصات الإضافية على الفراولة المصرية

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتحاد الأوروبي أوصى برفع الفحوصات الإضافية على صادرات مصر من محصول الفراولة، وذلك بعد التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج.

وأشار "البنا" إلى أن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية أخطرت مصر بأن مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية اجتمعت وأصدرت توصية للدول الأعضاء برفع الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على صادرات الفراولة من مصر.

وأوضح وزير الزراعة أنه من المقرر أن يتم إقرار ما أوصت به مجموعة العمل من قبل الدول الأعضاء في يوليو المقبل، ليتم تطبيق القرار بداية من الموسم التصديري الجديد لمحصول الفراولة، نظرا لانتهاء الموسم الحالي.

وقال "البنا" أن ذلك يعد انجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات مصر في هذا المجال، للتأكيد على سمعتها التصديرية وجودة حاصلاتها الزراعية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.

يذكر أن مصر نجحت مؤخرًا في إلغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الإمارات، والبحرين، والسعودية، وأستراليا، كذلك تم فتح أسواق جديدة بالصين وأندونيسيا وفيتنام وتايوان، ودول الاتحاد الأوروبي.