تسجيل الدخول

الوطن

الاتحاد الأوروبي يوصي برفع الفحوصات الإضافية على الفراولة المصرية

منذ 42 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
الاتحاد الأوروبي يوصي برفع الفحوصات الإضافية على الفراولة المصرية

جمع الفراولة

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتحاد الأوروبي أوصى برفع الفحوصات الإضافية على صادرات مصر من محصول الفراولة، وذلك بعد التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج.

وأشار "البنا" إلى أن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية أخطرت مصر بأن مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية اجتمعت وأصدرت توصية للدول الأعضاء برفع الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على صادرات الفراولة من مصر.

وأوضح وزير الزراعة أنه من المقرر أن يتم إقرار ما أوصت به مجموعة العمل من قبل الدول الأعضاء في يوليو المقبل، ليتم تطبيق القرار بداية من الموسم التصديري الجديد لمحصول الفراولة، نظرا لانتهاء الموسم الحالي.

وقال "البنا" أن ذلك يعد انجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات مصر في هذا المجال، للتأكيد على سمعتها التصديرية وجودة حاصلاتها الزراعية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.

يذكر أن مصر نجحت مؤخرًا في إلغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الإمارات، والبحرين، والسعودية، وأستراليا، كذلك تم فتح أسواق جديدة بالصين وأندونيسيا وفيتنام وتايوان، ودول الاتحاد الأوروبي.

 

أخبار متعلقة

"الزراعة": معاودة تصدير الفراولة والفلفل بعد رفع السعودية الحظر عنها

"الزراعة": معاودة تصدير الفراولة والفلفل بعد رفع السعودية الحظر عنها
"الزراعة": الاتحاد الأوروبي يشيد بصادرات مصر من الفراولة والفلفل

"الزراعة": الاتحاد الأوروبي يشيد بصادرات مصر من الفراولة والفلفل
الليلة.. عرض الفيلم السويدي "أيام الفراولة" ضمن "القاهرة السينمائي"

الليلة.. عرض الفيلم السويدي "أيام الفراولة" ضمن "القاهرة السينمائي"
منظومة الفراولة: الاسم تحسين سمعة.. والواقع «علف للمواشى»

منظومة الفراولة: الاسم تحسين سمعة.. والواقع «علف للمواشى»
"قومي التنمية الزراعية" يطالب بتخفيف شروط تصدير الفراولة: تعجيزية

"قومي التنمية الزراعية" يطالب بتخفيف شروط تصدير الفراولة: تعجيزية

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

محافظ كفر الشيخ: فتح الحدائق للأيتام مجانا.. حقهم علينا جميعا

محافظ كفر الشيخ: فتح الحدائق للأيتام مجانا.. حقهم علينا جميعا

محافظ الوادي الجديد يشكل لجنة لمراجعة جميع المطبات وإزالة غير الضروري

محافظ الوادي الجديد يشكل لجنة لمراجعة جميع المطبات وإزالة غير الضروري

"التضامن" تسند إدارة وحدة ضمن برنامج أطفال بلا مأوى لـ "أنا المصري"

"التضامن" تسند إدارة وحدة ضمن برنامج أطفال بلا مأوى لـ "أنا المصري"

"الجندي": فرق طوارئ وغرفة عمليات لاستقبال شم النسيم

"الجندي": فرق طوارئ وغرفة عمليات لاستقبال شم النسيم

توقف حركة القطارات 5 ساعات بالبحيرة إثر انهيار عمارة بالإسكندرية

توقف حركة القطارات 5 ساعات بالبحيرة إثر انهيار عمارة بالإسكندرية

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل