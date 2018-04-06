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الوطن

وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية يهنئه فيها بعيد الميلاد المجيد.

وقال البنا في برقيته: "بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن العاملين بالقطاع الزراعي في مصر، يتقدمون لقداسته وأقباط مصر في كافة أرجائها، بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد"، داعيا الله بأن يعيد هذه المناسبة على قداسته وعلى أقباط مصر بالخير واليمن والسداد، ويحفظ لمصرنا العزيزة الغالية أمنها واستقرارها، ومزيد من التقدم والازدهار والمحبة لأبنائها.

 

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