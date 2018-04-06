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الوطن

"التراث الواحاتي" في عرض الوادي الجديد بمهرجان دمنهور للفلكلور

منذ 46 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"التراث الواحاتي" في عرض الوادي الجديد بمهرجان دمنهور للفلكلور

"التراث الواحاتي" في عرض الوادي الجديد بمهرجان دمنهور للفلكلور

عرضت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، 3 تابوهات استعراضية بدوية ورقصات شعبية تعبر عن التراث الواحاتي علي مسرح دار أوبرا دمنهور ضمن مهرجان دمنهور الدولي السادس للفلكلور، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.

يذكر أن هذه الفرقة تأسست عام 1969 من مجموعة من الهواة الذين أصبحوا محترفين، وقامت الفرقة بالعديد من الجولات الدولية في اليونان وتونس وبلغاريا ومقدونيا وباكستان وأثيوبيا وليبيا وجنوب أفريقيا والسعودية وإسبانيا، كما حصلت على المركز الأول في كثير من الدول مثل ماليزيا واليونان وبلغاريا.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتحت، الجمعة الماضي، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، وتستمر فعاليات المهرجان علي مدار 9 أيام بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هي: "مصر، نيجيريا، إندونيسيا، فيتنام، الصين، سيريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس".

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