"الإسكان": الانتهاء خلال 3 أشهر من 36 ألف وحدة في 5 مدن جديدة

أعلنت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عن بشرى سارة للمواطنين المُتقدمين على الإعلان الثامن للوحدات، "الكراسة الزرقاء" ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وأشارت إلى أنه جارٍ الانتهاء حاليًا من تنفيذ عددٍ كبيـرٍ من الوحدات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في خمس مُدن، تشمل كلا من: مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العبور، ومدينة 15 مايو، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة المنيا الجديدة.

وأوضحت أنه يتم خلال هذه الفترة الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 36 ألف وحدة سكنية مع بداية شهر يوليو من العام الجاري في كل من المدن السابق ذكرها، وتم بالفعل - بدءًا من هذا الشهر - التعامل على ملفات العملاء الحاجزين بها والمنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، إضافة للعملاء المحولين إلى تلك المدن في ضوء إعلان التحويل المُعلن عنه في شهر أغسطس من العام الماضي.

وأضافت أنه تم بالفعل البدء في إرسال ما يزيد على 22 ألف ملف لشركات الاستعلام الميداني حتى تاريخه لإجراء الاستعلام الميداني على كل من بيانات السكن وجهة العمل للعميل والزوج أو الزوجة "إن وجد".

وأضافت أنه سيستعلم عن كافة حاجزي مدينة المنيا الجديدة والبالغ عددهم 4056 عميلاً بالإضافة إلى الاستعلام عن باقي حاجزي مدينة السادس من أكتوبر بالكامل بعدد يزيد على 34 ألف عميل من المتقدمين، على كل من الإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" وإعلان التحويل في أغسطس الماضي.

وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أنه سبق التعامل بالفعل على 42 مركز ومدينة من المدن المعلن عنها بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" في 18 محافظة، حيث تم توفير ما يقرب من 24682 وحدة سكنية على مستوى تلك المحافظات، وقد تم بالفعل إرسال كافة ملفات المتقدمين على تلك المراكز/المدن والذين زاد عددهم عن 32 ألف ملف للاستعلام الميداني، وقبول ما يزيد على 16 ألف ملف وإرساله لجهات التمويل لإجراء الدراسة الائتمانية، وقبول تخصيص ما يزيد على 4500 طلب، وجارٍ الانتهاء من إجراءات باقي العملاء للتخصيص لهم وإنهاء التعاقدات وتسليم الوحدات.

وشددت على أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات "على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي" أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق "www.mff.gov.eg" للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.