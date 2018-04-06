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الوطن

إمام الأقصى: منذ الصباح الباكر ومدينة القدس ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال

اليوم AM 11:56
كتب: نرمين عفيفي
إمام الأقصى: منذ الصباح الباكر ومدينة القدس ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال

الأقصى

قال الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس إنه منذ الصباح الباكر ومدينة القدس ثكنة عسكرية، وقوات الاحتلال كثفت تواجدها على المداخل القريبة من المسجد الأقصى المبارك، وهم في توتر دائم ويشعرون أنهم مغتصبون، ونحن نؤكد على حقنا الشرعي في الأرض وبحق العودة للاجئين.

وأضاف عكرمة خلال مداخلة هاتفية له لقناة "إكسترا نيوز" أن مسيرة الجمعة الماضية كانت سلمية وكان لاداعي للإحتلال ولا مبرر له أن يطلق الرصاص ولكن الاحتلال يفقد صوابه حينما يرى حشود المواطنين تذحف للأقصى أو أي مكان.

وتابع عكرمة رسالتنا واضحة في حق العودة ونستنكر أي اغتصاب للأرض، موضحا أن المسيرات هي انطلاقة جديدة لتفعيل حق العودة للشعب الفلسطيني، وأن تلفك الانطلاقة لن تتراجع أبدا.

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