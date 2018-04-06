جهاد الخازن مهاجما الصحف الغربية: من يدافع عن الإخوان يريد الخراب لمصر

هاجم الكاتب اللبناني جهاد الخازن، الصحف الغربية، التي تحاول أن تصور الإرهابيين في مصر على أنهم "معارضة".

وقال الخازن، في مقاله اليوم بجريدة "الحياة" إن محررة واشنطن بوست انتقدت جان كلود يانكر رئيس اللجنة الأروبية لتهنئته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه بالرئاسة، في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأ بوتين رغم تحذير "السي آي إيه".

وأضاف الخازن: "مقال "واشنطن بوست" تحدث أيضاً عن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة أنجيلا ميركل، وأنهما بسطا السجادة الحمراء للرئيس عبدالفتاح السيسي عندما زار فرنسا وألمانيا. الرئيس السيسي متهم بأنه بطش بالمعارضة، وأقول إن لا معارضة هناك بل فلول "الإخوان المسلمين"، وإرهاب من حدود ليبيا حتى سيناء. "الإخوان المسلمون" حكموا سنة وطردهم الشعب في تظاهرات هائلة ضدهم. كل من يدافع عنهم يريد الخراب لمصر".