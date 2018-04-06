أسامة الشيخ يكشف أهداف مشروعه الإعلامي الجديد "ملتقى إعلام المستقبل"

أعلن المهندس أسامة الشيخ الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة "إعلام المصريين" عن الخطوط العريضة لمشروعه الإعلامي الجديد الذي دشنه مؤخرًا برفقة مجموعة من شباب الإعلاميين تحت اسم "ملتقى إعلام المستقبل".

وكتب عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "تجمع مهني تثقيفي تطوعي يستهدف حماية المهنة من التشويه ويواكب المستقبل بتغيراته التقنية والسياسية والفكرية ويؤمن بالثوابت الوطنية والقيمية، ويضم التجمع كل الراغبين من الشباب والرواد والخبراء والأكاديميين من العاملين والدارسين والمهتمين في مجال الإعلام بمفهومه العريض في كافة التخصصات من إذاعة وتلفزيون وصحافة وإعلام إلكتروني".

وأضاف، لا قيود على الانضمام للتجمع ولا اشتراكات مالية ولا ارتباط بأحزاب أو تجمعات نقابية أو هيئات تنظيمية ولا تداخل أو تدخل في أنشطتها، ولكن أعمل على أن يكون كيانا مؤسسيا دائما حرا وتحت مظلة الوطن دون تدخل في مسار أنشطته له مقاره وتمويله من الدولة طالما لا ينحرف عن الالتزام القيمي والمسؤلية المجتمعية والانحياز للمهنة بهدف حمايتها والارتقاء بها".

وتابع، أحلم أن يكون يوم تدشين هذا التجمع يوما فارقا في مسار الإعلام المصري من حيث التنظيم والانضباط والرقي وأن يكون ذلك بقيادة شباب الإعلاميين أصحاب المستقبل.. أحلم بملتقى فكري ربع سنوي يناقش كل هموم المهنة ويقدم أعضاؤه أوراق عمل ترصد التحديات وتقترح الحلول".

واستكمل حديثه، أحلم بمنتدى فكري يجمع المختصين والمهتمين بقضية واحدة خلال كل جلسة مثل قضايا الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي .. قضية العلاقة بين الإعلام والإعلان. قضية العلاقة بين الملكية والإدارة.. حالة التعليم الإعلامي والحاجة إلى التعليم المستمر.. كيف ننتقل إلى الإعلام الإلكتروني.. الإعلام الموازي والإعلام البديل.. دور الدولة في الإنتاج..حماية اللغة العربية..ضرورة تثقيف الإعلاميين.. كيف نتواكب مع الطفرة التكنولوجية..الإعلام بين الحرية والمسؤلية.. والكثير الكثير".

واختتم، أحلم بورش تعليمية دائمة مجانية تنمي مهارات الإعلاميين في اللغات الحية ولغات الحاسب والإلقاء وقواعد اللغة العربية والكتابة لوسائل الإعلام ومهارات المذيع والمراسل والمسوق الإعلاني والقائمين على الإعلام الإلكتروني.. أحلم بمطبوعة دورية وموقع إلكتروني يضمان ويحفظان ما قدمه النشاط التثقيفي لتجمعنا. أحلم بوثيقة يبدعها الأعضاء تحمي شرف المهنة وتمثل مدونة سلوك يلتزم بها الأعضاء طوعيا.