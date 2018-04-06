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الوطن

الصليب الأحمر: 1500 شخص أصيبوا في مسيرات العودة بالجمعة الماضية

اليوم PM 12:04
كتب: نرمين عفيفي
الصليب الأحمر: 1500 شخص أصيبوا في مسيرات العودة بالجمعة الماضية

مسيرات العودة

قالت سهير زقوت المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه بالأمس خرجت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببيان صحفي لتلفت النظر فيه للخسائر البشرية المؤلمة التي وقعت في غزة الجمعة الماضية، ممن جرحوا بالذخيرة الحية.

وأضافت زقوت خلال مداخلة هاتفية لها لقناة "إكسترا نيوز" أن كل الجهات اليوم عليها منع الأذى وحماية المدنيين، ومن الملزم ألا تستخدم القوة إلا كملاذ أخير اذا استدعى الأمر ذلك، وفقا للقاون الدولي.

وتابعت زقوات أن الأطباء للصليب الأحمر يكافحون أمام الأعداد الكبيرة التي تصل اليهم مصابة، أمام النظام الصحي السئ الغير قادر على استقبال مثل هذا العدد من الاصابات.

واستكملت أنه من الضروري الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة، موضحة أن 1500 شخص أصيبوا في مسيرات العودة بالجمعة الماضية.

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