مدير أمن الإسكندرية يشرف على عملية رفع أنقاض العقار المنهار

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بورود من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنهيار العقار رقم 4 شارع القدس متفرع من شارع إبراهيم الشريف بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.

ونتقل مدير الأمن إلى موقع الحادث في الثالثة صباح اليوم الجمعة، وبرفقة قيادات المديرية مأمور وضباط الحمايه المدنية وقوات الأمن والمرافق وقسم سيدي جابر، وتبين أن العقار حوالي 800 متر مربع "بناء قديم" مكون من 7 طوابق، وبكل طابق 5 شقق "خالي من معظم قاطنية عدا عدد محدود من الوحدات السكنية"، ملك سلامة محمد سلامة، وحدث انهيار العقار بالكامل حتى سطح الارض، وسقوط أجزاء من العقار على شريط السكة الحديد خطي (أبوقير، القاهرة)، مما أدى لتعطيل حركة سير القطارات.

وأشرف اللواء النمر على أعمال إزالة المخلفات والأنقاض من على شريط السكة الحديد، وفي الثامنة صباحا، عادت حركة القطارات لخط القاهرة لطبيعتها.

انتقلت الجهات المعنية لاستكمال البحث عن ضحايا ورفع أنقاض العقار، وتم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية والمحافظة وحي شرق وشركات توزيع االمياة والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي وذلك لفصل المرافق عن العقار، ويتم الآن رفع الأنقاض بمعرفة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية للبحث عن المحتجزين تحت الأنقاض من عدمة، وتم سير حركة القطارات.

تحرر محضر إداري بالواقعة قسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة.